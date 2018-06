Akmans 30. Tor lässt Tuspo Gimte jubeln

Bilshausen. Praktisch in letzter Minute haben die Nachwuchsfußballer des Tuspo Gimte noch den Klassenerhalt geschafft.

Riesenjubel bei den A-Jugendfußballern des TuSpo Weser Gimte. Durch ein 1:1 (0:1) beim Tabellenfünften JFV Rhume-Oder sicherte sich das Team des Trainergespanns Ufuk Kilinc und Sven Fritsch am letzten Spieltag den Klassenerhalt in der Bezirksliga.

Die Gimter profitierten davon, dass der punktgleiche, in der Tordifferenz aber etwas schlechter dastehende Tabellennachbar FC Pfeil Broistedt in Bad Harzburg über ein 2:2 nicht hinaus kam. „Ich freue mich riesig für die Jungs“, strahlte Ufuk Kilinc nach dem Spiel. In einer Partie zweier gleichstarker Teams mit zahlreichen Torgelegenheiten habe seine eigene Mannschaft eine Leistungssteigerung gegenüber der 0:1-Pleite vor einer Woche in Broistedt gezeigt und sich den Punkt redlich verdient. Zwar waren die Gastgeber zunächst durch Niklas Wassmann in Führung gegangen (21.). Danach hätten seine Jungs aber nie aufgesteckt. Und als Emre Akman fünf Minuten vor Schluss nach Vorarbeit von Julian Schmand mit seinem 30. Saisontor den Ausgleich erzielte, war der so wichtige Punkt unter Dach und Fach.

„Mit dem Klassenerhalt habe ich meine Aufgabe erfüllt“, freute sich Kilinc, der in der neuen Saison mit Frank Bockfeld die Gimter U23 trainieren wird. Die Geschicke bei der A-Jugend werden Sven Fritsch und Mato Brkic leiten.

TuSpo Weser Gimte: P. Schmand – Fritsch, Maar, Raza, Brkic – Bonic, Krüger, Kampe, Stankovic - J. Schmand, Akman; Einwechselspieler: Franke, Hosseini.

Tore: 1:0 Wassmann (21.), 1:1 Akman (85.). (per)