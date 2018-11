Auetal-Altes Amt gelingt der Befreiungsschlag

JSG gewinnt deutlich gegen SVG Göttingen

+ © Ottmar Schirmacher Kein Elfmeter: Der Auetaler Lines Laue forderte nach dieser Aktion vergeblich einen Strafstoß. Sein Team setzte sich dennoch deutlich gegen Göttingen durch. © Ottmar Schirmacher

Northeim. Im vierten Heimspiel der Saison in der Fußball-Niedersachsenliga der A-Junioren hat der FC Eintracht Northeim am Samstag die erste Niederlage kassiert. Die B-Junioren brachten drei wichtige Zähler aus Rehden mit. In der Bezirksliga der A-Junioren landete Auetal-Altes Amt den zweiten wichtigen Sieg gegen einen Konkurrenten um den Klassenerhalt.