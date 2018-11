Auslosung zum Sparkasse&VGH-Cup steigt am Montag

Göttingen. Wer angelt sich die beste Gruppe und wer muss möglicherweise gegen sechs übermächtige Gegner antreten? Für die regionalen A-Junioren-Mannschaften, die vom 10. bis zum 13. Januar 2019 am Sparkasse&VGH-Cup teilnehmen werden, wird es am 26. November ernst.

Denn dann steigt in der Göttinger Lokhalle die Auslosung zur 30. Auflage.

Das Prozedere bleibt bei der runden Geburtstagsauflage unverändert gegenüber den Vorjahren. Die fünf internationalen und sieben Bundesliga-Teams wurden bereits vorab auf die vier Gruppen aufgeteilt. Dann zieht ein Sponsor eine regionale Mannschaft aus dem Lostopf. Der Kapitän hat anschließend sein und das Schicksal seiner Mitspieler selbst in der Hand. Er zieht den Startplatz, durch den die Gruppe bestimmt wird.

Auch die Besucher müssen sich nur an wenige Neuerungen gewöhnen. Nach langer Zeit rückt das Turnier zeitlich ein wenig weiter in den Januar hinein. Das ist gut für die nationalen und internationalen Teams, bei denen die Vorbereitung auf die Rückrunde wieder begonnen hat. Zudem geht man dem sonst parallel stattfindenden A-Junioren-Cup in Sindelfingen aus dem Weg. Schlecht ist der neue Termin für viele Spieler und die vielen jugendlichen Fans, denn parallel läuft wieder der Unterricht.

An vier Klubs müssen sich die Besucher erst gewöhnen. Die SVG Einbeck ist nach 13 Jahren Pause wieder am Start. „Wir finden das gut, denn die Einbecker waren bei der Turnierpremiere im Jahr 1989 schon dabei“, betont Holger Jortzik von der veranstaltenden Fest-GmbH. Die JSG Eintracht HöhBernSee (Höherberg, Bernshausen, Seeburg) ersetzt die JSG Radolfshausen/Eichsfeld, die in dieser Saison keine eigene A-Jugend stellt. Ganz neu sind der JFV Eichsfeld Mitte (Worbis, Birkungen und Leinefelde) und die Kicker der JSG Schwarz-Gelb (Bovender SV, SC Göttingen 05), die es als Wildcard-Gewinner in den Cup schafften.

Wie schon im Vorjahr und insgesamt zum dritten Mal starten fünf internationale Vereine. „Das haben wir erstmals bei der 25. Auflage gemacht. Insgesamt glauben wir, dass dies das Teilnehmerfeld noch attraktiver macht“, sagt Holger Jortzik.