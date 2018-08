Bitter: Frimpong verlässt die Junioren von Göttingen 05

Göttingen. Saisonstart in die Niedersachsenliga der A-Junioren: Im ersten Heimspiel treffen die Nachwuchskicker von Göttingen 05 gleich auf einen der Mitfavoriten.

Am Samstag (14 Uhr) ist der MTV Treubund Lüneburg im Maschpark zu Gast. Die Lüneburger schätzt 05-Coach Jürgen Bock wie auch Heeslingen und Hildesheim als mögliche Titelaspiranten ein.

In der vergangenen Saison wollten die Schwarz-Gelben unter die ersten drei Teams, doch daraus wurde nichts. Platz sechs war es am Ende. Diesmal ist man etwas vorsichtiger. Platz drei bis fünf hat sich die Mannschaft während des Trainingslagers in Bad Blankenburg überlegt. „Das ist ein sportliches Ziel“, berichtet Bock, dessen Sohn Luca eine Stütze in der Abwehr ist, derzeit aber ausfällt nach Verletzung im Pokalspiel gegen den JFV Calenberger Land. Auch Jannik Hartwig, der Bruder von Robin Hartwig aus der ersten Mannschaft fällt nach einem Bänderriss noch vier Wochen aus.

Was die 05er aktuell richtig traf, ist der Abgang von Daniel Frimpong. Er erhielt ab September einen Jura-Studienplatz in München. „Ein herber Verlust, der tut uns weh“, gibt Bock zu. Frimpong zählte in der vergangenen Serie zu den besten 05-Torschützen. Ob ein Ersatz geholt werden kann, ist noch offen. Möglicherweise deutet sich jemand an.

Insgesamt sei die Mannschaft in der Tat „nicht mehr ganz so stark wie letzte Saison“, so Bock. Wobst, Neumann, Boy, Hühold, Torwart Ernst und Zlatoudis (nach Northeim) sind nicht mehr im Team – diese Abgänge müssen erst einmal kompensiert werden. Bock: „Unser Kader ist relativ dünn.“

Und der Auftakt auch nicht gerade leicht! Nach dem Lüneburg-Spiel stehen gleich drei weite Auswärtstouren in Folge bevor: Nach Norden in Ostfriesland (mit Übernachtung in einer Jugendherberge in Norddeich), nach Verden und nach Heeslingen. Einziger Trost: Zumindest stehen diese weiten Fahrten nicht im Winter bei schlechten Straßenverhältnissen an. (haz/gsd-nh)