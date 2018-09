Bittere Pille für Eintracht Northeim in der Nachspielzeit

2:3-Niederlage gegen Hannover 96 II

+ © Hans-Peter Niesen Laufduell: Der Northeimer Mika Hoberg (links) ist seinem Gegenspieler hier enteilt. Am Ende setzten sich die 96er jedoch mit 3:2 durch. © Hans-Peter Niesen

Northeim. Eine bittere Niederlage in der Nachspielzeit mussten die B-Junioren des FC Eintracht Northeim in der Fußball-Niedersachsenliga am Samstag hinnehmen. Erfolgreicher lief es für die U16 aus der Kreisstadt, die in der Bezirksliga drei Punkte einfuhr.