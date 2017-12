DSC bittet zur 16. Auflage

Dransfeld. Jugendfußball vom Feinsten gibt es zwischen den Jahren in der Sporthalle Lange Trift in Dransfeld zu sehen. Von Donnerstag bis Samstag geben sich dort die besten A-Jugendfußballer der Region bei der 16. Auflage des Hallenturniers um den Indoor-Cup des DSC Dransfeld ein Stelldichein.

Auch in diesem Jahr dürfen sich die Zuschauer wieder auf packende Spiele freuen. Von den 14 teilnehmenden Mannschaften sind immerhin fünf auch eine Woche später in der Göttinger Lokhalle vertreten. Ihnen dient der Indoor-Cup also als direkte Vorbereitung für den internationalen Sparkasse-VGH-Cup.

In Dransfeld gehen für den Altkreis Münden der TuSpo Weser Gimte, die JSG Nieste/Staufenberg sowie zwei Teams der JSG Hoher Hagen an den Start.

Gute Chancen, eine Runde weiter zu kommen, dürfte vor allem die hessisch-niedersächsische Spielgemeinschaft aus Nieste und Staufenberg haben. Sie bekommt es am Donnerstag ab 17.30 Uhr in der Vorrundengruppe A mit der zweiten Mannschaft der JSG Hoher Hagen, der JSDG Süd, dem FC Eintracht Northeim, dem VfR Osterode, dem SC Hainberg und der JSG Auetal-Altes Amt zu tun.

Insgesamt etwas stärker einzuschätzen ist wohl die Vorrundengruppe B (Freitag ab 17.30 Uhr). Dort streiten nicht nur Titelverteidiger Sparta Göttingen und der Vorjahres-Zweite TuSpo Weser Gimte, sondern auch die beiden Lokhallen-Teilnehmer FC Gleichen und JFV West Göttingen sowie die JSG Schwarz-Gelb, die SVG Einbeck und die erste Mannschaft der JSG Hoher Hagen um die drei Plätze in der Finalrunde. Diese streiten dann am Samstag ab 14 Uhr im Modus „Jeder gegen Jeden“ um den Sieg. (per)