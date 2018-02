C-Junioren von 05 starten bei Titelkämpfen

Göttingen. Die C-Junioren von Göttingen 05 starten am Samstag bei den Niedersächsischen Hallenmeisterschaften um den Futsal-Cup. Beim Turnier in Schledehausen bei Bissendorf (ab 10.30 Uhr) treten insgesamt acht Mannschaften an.

Der schwarz-gelbe Nachwuchs trifft beim Futsal-Cup auf den MTV Wolfenbüttel, TSV Havelse, TSV Pattensen, JFV Verden/Brunsbrock, JFV A/O/Heeslingen, VfL Stenum und BSV Kickers Emden. Diese Teams haben sich in ihren NFV-Bezirken entweder den Titel oder die Vizemeisterschaft gesichert. Ausgetragen wird die NFV-Meisterschaft nach dem „Hammes-Modell“, wobei immer gegen möglichst gleichstarke Gegner gespielt werden soll. Die Göttinger qualifizierten sich am vergangenen Samstag beim Bezirksturnier in Goslar. 05 sicherte sich den Titel, der MTV Wolfenbüttel den zweiten Rang. (raw)