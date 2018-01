„Ein guter Start ist wichtig“

Sparkasse&VGH-Cup: Am Eröffnungstag hatten auch die Spieler der Profiteams mit den Nerven zu kämpfen

+ In der Zange des Pokalsiegers: Auetals Tim Jünemann (Mitte) behauptet sich gegen die Braunschweiger Alexander Vostenno (re.) und Danile Franne. Der Kreisligist unterlag dem Pokalsieger mit 1:3. 3 Fotos: Jelinek/gsd

Göttingen. Die Nerven in den Griff bekommen – mit diesem Vorhaben hatten am Eröffnungstag des Sparkasse&VGH-Cups in der Göttinger Lokhalle alle Fußball-Teams zu kämpfen. Die regionalen Mannschaften, die im Kampf David gegen Goliath auf Überraschungen hoffen, aber auch die U 19-Bundesligisten, die bei Deutschlands bedeutendsten A-Juniorenturnier vom Cupsieg träumen.