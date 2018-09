Ein Punkt beim Heimdebüt für Eintracht Northeim

Northeim. Einen Punkt haben die A-Junioren des FC Eintracht Northeim im ersten Heimspiel der Saison in der Fußball-Niedersachsenliga der A-Junioren geholt. Am Samstag trennte man sich von Gegner Heeslingen torlos. Die B-Jungen verloren beim JFV Calenberger Land.

A-Jgd. Niedersachsenliga

Eintracht Northeim – JFV A/O/Hesslingen 0:0. In Durchgang eins war es eine Partie auf Augenhöhe. Beide Mannschaften hatten ein paar Chancen, jedoch führten diese nicht zu Toren. So ging es auch im Anschluss weiter. In der Endphase versuchte der Gast doch noch mit allen Mitteln, den Sieg mit nach Hause zu nehmen, aber die Northeimer Defensive hielt wacker dagegen. Insgesamt haben sich die Northeimer den Punkt verdient erkämpft.

A-Junioren Bezirksliga

JSG Uslar/Solling – MTV Wolfenbüttel II 1:1 (0:1). Nun muss Uslar auf die ersten Punkte verzichten. Nach langem Rückstand gelang Jonas Winkler wenigstens noch der Ausgleich. - Tore: 0:1 Kassem (21.), 1:1 Winkler (76.).

JSG Auetal-Altes Amt – JSG Eintracht Höhbernsee 0:3 (0:2). Nach dem Blitzstart des Gegners tat sich Auetal schwer. Zwei weitere Gegentore führten zur letztlich klaren Niederlage. - Tore: 0:1 A. Kluß (1.), 0:2 Schwedhelm (29.), 0:3 S. Kluß (82.).

JFV Eichsfeld – JFV Rhume-Oder 2:2 (0:1). - Tore: 0:1 Bode (3.), 1:1 Nolte (56.), 2:1 Brämer (59.), 2:2 Waßmann (62./FE.).

B-Jdg. Niedersachsenliga

JFV Calenberger Land – Eintracht Northeim 1:0 (1:0).Kurz vor Abpfiff der ersten Hälfte erzielte Calenberger Land das Tor des Tages. Danach hatte die Eintracht zwar noch genug Zeit, fand jedoch nicht mehr die passende Antwort. So blieb es bei der knappen Niederlage. - Tor: 1:0 Kretschmann (39.).

B-Junioren Bezirksliga

JSG SC U Salzgitter – Eintracht Northeim II 3:2 (2:1). Durch zwei Kopfballtreffer ging Salzgitter früh in Führung. Hannes Krannich verkürzte kurz vor der Pause. Ähnlich lief es in Durchgang zwei weiter. Die offensiv sehr gefährlichen Gastgeber erhöhten, Krannich schlug zurück. Negativer Höhepunkt aus Northeimer Sicht war die rote Karte gegen Keeper Durau nach einer Notbremse. - Tore: 1:0 (2.), 2:0 (14.), 2:1 Krannich (35.), 3:1 (68.), 3:2 Krannich (74.).

JFV Rhume-Oder – SVG Einbeck 0:2 (0:0). - Tore: 0:1 Niemann (50.), 0:2 (69.).

C-Junioren Bezirksliga

Eintracht Northeim – BSC Acosta II 7:2 (3:1). Northeim setzte seinen perfekten Saisonstart fort. Das belegen neun Punkte nach drei Spielen und beeindruckende 25:3 Tore. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 wurde auch diese Partie gegen die Acosta-Reserve eine deutliche Angelegenheit zugunsten der Eintracht. - Tore: 1:0 (3.), 1:1 Heyne (20.), 2:1 Junge (21.), 3:1 Peinemann (24.), 4:1 Fazlijaj (48.), 4:2 Jatta (61.), 5:2 Häger (62.), 6:2 Zoske (66.), 7:2 Häger (70.+1). (ymi)