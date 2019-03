Ein Tor, zwei Vorlagen: Göttingen 05 dank Dähling spitze

Schneller als der Celler: Der 05er Zeidan Turgay (rechts) zieht an einem Abwehrspieler der Gäste vorbei.

Göttingen – Jetzt grüßen die A-Juniorenfußballer von Göttingen 05 von der Spitze! Nach dem 3:0 (1:0) gegen den VfL Westercelle sind sie Erster, weil Konkurrent Rehden nur 1:1 in Cloppenburg spielte. Und gegen die Celler gab es im achten Heimspiel den achten Sieg.

Dabei fielen mit Bock, Lösekrug, Neuzugang Möllers und kurzfristig auch König vier Innenverteidiger aus. Noah Tacke musste hinten aushelfen. Klappt ohne Gegentor! Der größte Gegner war indes das Wetter. „Wegen des starken Windes und des Regens war das eine Lotterie“, meinte Trainer Jürgen Bock, der die zweite Hälfte allein coachte, weil Nils Leunig als Hallensprecher zu den BG-Basketballern musste. Nach dem 1:0 durch Simeon Dähling in der 27. Minute per Flachschuss haute es auch ohne ihn hin.

Sechs Minuten nach der Pause war Norick Florschütz nach Dähling-Vorarbeit ebenfalls per Flachschuss der Torschütze zum 2:0. Und auch zum 3:0 (83.) durch Ermal Demolli lieferte Dähling die Vorlage. Bitter aber: Demolli stürzte wenig später auf die Schulter, musste ins Krankenhaus, wo sie wieder eingerenkt wurde. Bock: „Das war ein schweres und kein gutes Spiel. Aber wir konnten in der zweiten Halbzeit noch gut zulegen. Und: Die Festung Maschpark hat Bestand. Nach einem freien Wochenende steht mit dem JFV Norden dann ein weiteres Heimspiel an. haz/gsd