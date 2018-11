Eintracht Northeim gibt Sieg gegen Heeslingen aus der Hand

U17 verspielt 2:0-Führung

+ © Ottmar Schirmacher Elftes Spiel, elfter Sieg! Die Northeimer C-Junioren mit Luan Fazlijaj ließen sich am Samstag auch vom JFV Eichsfeld nicht aus der Erfolgsspur bringen. © Ottmar Schirmacher

Northeim. Lediglich einen von sechs möglichen Punkten haben die U17 und die U19 des FC Eintracht Northeim am Wochenende in der Fußball-Niedersachsenliga geholt. Einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt erlitten die Auetaler A-Junioren nach zuvor zwei Siegen in der Bezirksliga.