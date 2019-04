Eintracht Northeim verliert in letzter Minute gegen Lüneburg

B-Junioren feiern 5:0-Erfolg gegen Westercelle

+ © Kaja Schirmacher Die Northeimer A-Junioren mit Julen Mediavilla Asenjo führten gegen Lüneburg, standen am Ende aber doch mit leeren Händen da. © Kaja Schirmacher

Northeim – Gemischte Gefühle am Wochenende bei den Nachwuchsfußballern des FC Eintracht Northeim: Während die B-Jugendlichen durch einen Kantersieg einen großen Schritt zum Klassenerhalt in der Niedersachsenliga machten, verloren die A-Jungen in der letzten Minute und müssen weiterhin den Blick nach unten richten. Die A-Junioren aus dem Solling rutschten durch ihre Heimniederlage in der Bezirksliga auf einen Abstiegsplatz.