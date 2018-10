Eintracht Northeim zähmt die Braunschweiger Löwen

B-Junioren gewinnen deutlich mit 5:0

+ © Ottmar Schirmacher Klare Sache: Die B-Jungen der Eintracht mit Dominik Schefer (vorn) und Mika Hoberg gaben gegen Braunschweig den Ton an. © Ottmar Schirmacher

Northeim. Die JSG Auetal-Altes Amt hat am Wochenende im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga der A-Junioren ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Das gilt auch für die B1-Junioren des FC Eintracht Northeim. Sie schossen die Reserve von Eintracht Braunschweig in der Niedersachsenliga mit 5:0 aus dem Gustav-Wegner-Stadion.