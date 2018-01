05 enttäuscht beim Cup

Sparkasse&VGH-Cup: Die 30. Auflage steigt 2019 erst am zweiten Januar-Wochenende

+ Hoffen und zittern: Die Hallenspezialisten von Austria Wien verloren nach Neunmeterschießen das Endspiel gegen Manchester United. Die Österreicher sind beim Sparkasse&VGH-Cup das alles dominierende Team der vergangenen fünf Jahre. Foto: ats/gsd

Göttingen. 110 Spiele, 577 Tore, mehrere Neunmeterschießen, tolle Tore, einige technische Leckerbissen, harte Zweikämpfe, sogar ein Trainerwechsel und das erste internationale Finale in der 29 Jahre andauernden Turniergeschichte: Der Sparkasse&VGH-Cup zieht nach dem Debüt 1998 in der Göttinger Lokhalle auch 20 Auflagen später noch Spieler und Besucher gleichermaßen in seinen Bann. Kein Wunder deshalb, dass drei der vier Turniertage mit jeweils 2800 Zuschauern ausverkauft waren.