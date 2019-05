Eintracht Northeim vergibt ersten Matchball im Titelrennen

Der FC Eintracht Northeim hat den erhofften Befreiungsschlag in der Fußball-Niedersachsenliga der A-Junioren verpasst. Im Kampf um den Klassenerhalt gab es eine Niederlage.

Den vorzeitigen Titelgewinn vergaben die Northeimer C-Junioren, weil sie gegen Verfolger Wolfenbüttel die ersten Punkte überhaupt einbüßten. Kampflos zum Erfolg kam Rhume-Oder in der Bezirksliga der A-Junioren. MTV Wolfenbüttel II trat nicht an.

A-Junioren Niedersachsenliga

JFV Verden/Brunsbrock – Eintracht Northeim 5:3 (1:2).Zu Beginn der Schlussphase ging Northeim 3:2 in Führung, doch dann wurde es turbulent. Zwei Verdener und ein Northeimer flogen vom Platz. Aber auch in Unterzahl gelang es den Gastgebern, die Partie zu drehen. Während noch immer offen ist, wie mit der abgebrochenen Partie in Hildesheim umgegangen wird, hat Northeim drei Zähler Rückstand auf das rettende Ufer. - Tore: 1:0 Sievers (7.), 1:1 Defli (13.), 1:2 Malina (15.), 2:2 Hestermann (69.), 2:3 Malina (76.), 3:3 Hestermann (77.), 4:3 Röpe (81.), 5:3 Pinkawa (90.+1).

A-Junioren Bezirksliga

TuSpo Weser-Gimte – JSG Uslar/Solling 2:0 (1:0). Auch beim direkten Konkurrenten gab es für Uslar keine Punkte. Nun fokussiert sich viel auf das Duell am vorletzten Spieltag beim MTV Wolfenbüttel II, den man mit einem Dreier überholen könnte. - Tore: 1:0 Akman (5.), 2:0 Kuehne (60.).

B-Junioren Niedersachsenliga

Eintracht Northeim – VfL Osnabrück II 2:2 (1:2).Überraschendes Remis gegen den Aufstiegskandidaten! Gleich doppelt kämpfte sich Northeim zurück. Der umjubelte Ausgleich kurz vor Schluss gelang Markus Kuchta. - Tore: 0:1 Branquinho (6.), 1:1 Knopf (16.), 1:2 Yesilyaprak (30./FE), 2:2 Kuchta (78.).

B-Junioren Bezirksliga

SVG Göttingen – Eintracht Northeim II 0:5 (0:3). Die Jungs von Trainer Fabio Fröchtenicht ließen keine einzige Göttinger Chance zu. - Tore: 0:1/0:2 Beutnagel (1./FE/20.), 0:3 Harb (29.), 0:4 Beutnagel (67.), 0:5 Krannich (75.).

JFV Rhume-Oder – JSG Sparta-Weende Göttingen 2:1 (1:1). - Tore: 0:1 Tahiri (10.), 1:1 Schulze (15.), 2:1 Esseln (79.).

C-Junioren Bezirksliga

Eintracht Northeim - BVG Wolfenbüttel 1:1 (1:1). Mit einem Sieg wäre der Titel fix gewesen. So muss Northeim in den verbleibenden beiden Spielen bei sechs Punkten und 15 Toren Vorsprung noch einen Zähler holen, um Fakten zu schaffen. Wolfenbüttel war ein starker Gegner, der durchaus hätte gewinnen können. In der letzten Minute verschoss jedoch Moussa einen Elfmeter für die Eintracht. - Tore: 0:1 Hahn (10.), 1:1 Fazlijaj (32.).

B-Juniorinnen Bezirksliga

Eintracht Northeim – Mellendorfer TV 9:0 (4:0). Der harmlose Gast entkam nur knapp einer zweistelligen Niederlage. - Tore: 1:0 Wille (14.), 2:0 Schwab (33.), 3:0/4:0 Koschnitzke (36./38.), 5:0/6:0 Cloos (43./50.), 7:0 Oppermann (58.), 8:0 Wille (77.), 9:0 Cloos (80.).