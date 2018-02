Ein Fußballtag für die Mädchen

Über eine rege Teilnahme beim Fußballtag an der Kardinal-Bertram-Schule in Sudheim durften sich die Organisatoren von Eintracht Northeim freuen. In der 90-minütigen Übungseinheit der Trainer Christel Hildendag und Sven Lühmann konnten die Mädchen nicht nur ihre Geschicklichkeit beim Dribbeln, Schießen und Tricksen unter Beweis stellen, sondern lernten auch die Besonderheit des Teamgedankens kennen. Viel Freude bereitete den Mädchen auch das Abschlussspiel, bei dem sie das Gelernte ausprobieren konnten. (raw) Foto: nh