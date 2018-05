Gimter A-Jugend muss um den Klassenerhalt bangen

Nicht richtig ins Spiel gefunden: Patrick Stankovic und seine Gimter stehen nach der Pleite in Hainberg unter Druck.

Göttingen. Nach der 0:2 (0:0)-Niederlage im Kellerduell beim bisherigen Vorletzten SC Hainberg wird die Situation für die A-Jugendfußballer des TuSpo Weser Gimte im Abstiegskampf der Bezirksliga immer bedrohlicher.

„Das war völlig verdient“, befand Trainer Ufuk Kilinc, dessen Team nach dem fünften Spiel ohne Sieg jetzt schon fünf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer hat.

„Es kam einfach keine Reaktion von der Mannschaft und wir haben nie so richtig ins Spiel gefunden“, zeigte sich Kilinc enttäuscht. Die Hainberger seien von der ersten Minute an präsenter und auch die aktivere Mannschaft gewesen. „Natürlich machte uns das Fehlen von Leistungsträgern wie Robin Blumenstein und Dario Brkic auch diesmal wieder zu schaffen, aber das allein darf als Entschuldigung nicht zählen“, so der Coach.

Am kommenden Samstag nun gilt es für die Gimter im nächsten Kellerduell bei Schlusslicht JSG Weper. Eine weitere Niederlage dort und der TuSpo kann den Klassenerhalt wohl endgültig abhaken.

TuSpo Weser Gimte: P. Schmand – Fritsch, Teichmann, Rusteberg, Raza – J. Schmand, Kampe, Krüger, Stankovic – Hosseini, Dacic, Ayazi, Richter.

Tore: 1:0 Zensen (61.), 2:0 Strüber (73.). (per)