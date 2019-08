Heftige Pleite zum Saisonauftakt für die A-Junioren von Göttingen 05

Göttingen – Heftige Pleite für die A-Junioren von Göttingen 05 zum Saisonstart in der Fußball-Niedersachsenliga. Gegen Viktoria Georgsmarienhütte setzte er eine 1:5 (0:5)-Heimniederlage. „Es wird eine schwere Saison“, vermutet deshalb 05-Trainer Jürgen Bock.

„Es ist das eingetroffen, was ich eigentlich nicht gedacht hatte“, sagt Bock. Die neue Mannschaft (mit nur drei Spielern aus der vergangenen Saison) sei sehr jung und wurde von GM-Hütte „auseinandergenommen“.

Die Gäste waren sieben Mal vor dem 05-Tor und trafen in der ersten Halbzeit fünf Mal – sehr effektiv. Bock: „Wir standen neben uns, haben keine Mittel gefunden. Der Gegner hat jeden Fehler ausgenutzt.“

Zur zweiten Halbzeit stellte er um, ließ im altbewährten 4-4-2-System spielen, was auch besser funktionierte. Mika Scheide verwandelte einen an Edward Obilici verursachten Foulelfmeter zum 1:5 (85.). Bock: „Die zweite Halbzeit muss jetzt der Ansatzpunkt für uns sein: Einfach spielen, sicher stehen.“

Am Mittwoch (19 Uhr, Maschpark) steht schon das nächste Pflichtspiel im Pokal bevor. Gegner Eintracht Northeim gewann zum Start 3:0 in Norden. Bock: „Wir stehen wieder auf, wollen die dritte Runde erreichen. Wir sind aber Außenseiter.“ Am kommenden Samstag muss 05 bei Vizemeister MTV Treubund Lüneburg antreten. haz/gsd