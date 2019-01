Heimische Jungschiedsrichter scheitern unglücklich in der Vorrunde

Großes Turnier mit über 400 Unparteiischen in Göttingen

+ © Caroline Hamka Die heimische Abordnung der Nachwuchs-Schiris aus dem Fußballkreis Northeim/Einbeck. © Caroline Hamka

Göttingen – Der Fußballkreis Göttingen-Osterode ist am vergangenen Wochenende Gastgeber für die 37. Auflage des Jungschiedsrichter-Turniers des niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) gewesen. Bei der zweitägigen Veranstaltung, die parallel in Hallen in Göttingen, Duderstadt, Hann. Münden und Diemarden stattfand, waren 400 Nachwuchsschiris aus 31 Fußballkreisen und allen vier Bezirken des NFV am Ball. Darunter auch eine Abordnung des Kreises Northeim-Einbeck, die überaus unglücklich den Einzug in die Finalrunde verpasste.