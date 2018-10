Hin und her am Rhumekanal - Eintracht Northeim verliert 4:6 gegen Westercelle

A-Junioren bringen drei Punkte aus Lüneburg mit

Zwei Gegner im Rücken: Der Uslarer Felix Nückel (am Ball) wird von den Auetalern Julius Diesner und Lukas Peinemann verfolgt.

Northeim. In einem kuriosen Heimspiel mit insgesamt zehn Treffern hat Eintracht Northeim in der Fußball-Niedersachsenliga der B-Junioren eine 4:6-Heimniederlage kassiert. Das Kreisduell bei den A-Junioren in der Bezirksliga endete ohne Sieger.