Der JFV Leinepolder geht ans Werk

Hohnstedt – Die Gründung des Jugendfördervereins (JFV) Leinepolder ist perfekt. Am Mittwochabend wurde Björn Huchthausen (Stammverein TSV Hollenstedt) im Sporthaus in Hohnstedt zum 1. Vorsitzenden des neuen Klubs gewählt.

Einer der ersten Gratulanten war Stephan Schamuhn, Spielleiter und Vorsitzender des Juniorenausschusses im Fußballkreis. „Die Jugend ist unsere Zukunft. In der Saison 2019/20 könnte ihr loslegen“, sagte er an die Versammlung gewandt.

Hinter dem JFV Leinepolder stehen die Vereine TSV Hohnstedt, TSV Hollenstedt, TSV Vogelbeck, TSV Edesheim und VfR Salzderhelden, die ihre Anstrengungen im Bereich des Jugendfußballs bündeln wollten. Unter anderen soll damit sichergestellt werden, dass ein Spielbetrieb möglichst in allen Altersklassen trotz der immer weniger werdenden Kinder und Jugendlichen rund um den Leinepolder gewährleistet ist.

Huchthausen betonte, der neue Verein sei für weitere Mitglieder und Unterstützer offen. Das sagte er insbesondere in Richtung der JSG Sülbeck, die bislang ein Mitwirken verneint hat. Dem 1. Vorsitzenden zur Seite stehen als 2. Vorsitzender Heiko Regenhardt (Salzderhelden), Kassenwart Andreas Wilkens (Vogelbeck), Schriftführer Erwin Pflugmacher (Edesheim) sowie Öffentlichkeitsarbeiter Hartmut Kölling.

Für den Spielbetrieb sollen zur neuen Saison auf jeden Fall eine A-, B-, C- und D-Jugend-Mannschaft gemeldet werden. Dafür stehen die Trainerteams bereits fest.

A-Jugend: Jörg Weinhardt, Sebastian Trojak, Florian Meyer (alle Hollenstedt)

B-Jugend: Felix Gabriel, Jannek Reinecke, Lukas Leifheit (alle Hollenstedt) sowie Walter Brieß (Hohnstedt)

C-Jugend: Lars Arnemann, Jens Bugnowski (beide Hollenstedt) sowie Sascha Timm (Edemissen)

D-Jugend: Detlef Baye (Salzderhelden), Stefan Brünig (Hollenstedt) und Michael Strahlhoff (Vogelbeck)

Kleine Fragezeichen gibt es noch bei den jüngeren Kickern. In den Altersklassen E und F sei die Trainerfrage noch nicht abschließend geklärt, sagte Huchthausen. Die G-Junioren werden dagegen den Trainingsbetrieb unter Regie von Dennis Brieß und Julian Brünig am Donnerstag, 28. Februar, um 17 Uhr in Vogelbeck aufnehmen.

Zur finanziellen Situation berichtete Huchthausen, dass bereits einige Sponsoren gefunden worden seien und noch weitere Gespräche geführt werden. So würde beispielsweise das Autohaus Hermann einen Trikotsatz für die A-Jugend zur Verfügung stellen. zhp