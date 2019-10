Klarer Sieg im Städteduell! Eintracht Northeim gewinnt doppelt gegen Cloppenburg 

A- und B-Junioren punkten dreifach gegen den BVC

+ © Ottmar Schirmacher Auf Platz drei sind die Northeimer A-Junioren um Fabio Dannenberg (rechts) nach dem Heimsieg gegen Cloppenburg geklettert. © Ottmar Schirmacher

Northeim – Ein überaus gelungenes Wochenende haben die U17- und U19-Teams des FC Eintracht Northeim in ihren Fußball-Niedersachsenligen hingelegt. Der Gegner hieß jeweils BV Cloppenburg. Die drei Punkte gingen beide Male an die Northeimer. In der Bezirksliga der A-Junioren gelang Aue/Leine mit dem 5:0 gegen Gleichen ein Befreiungsschlag.