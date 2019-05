Die Lage im Keller spitzt sich zu für Eintracht Northeim

Souveräner Meister: An den Fußb allerinnen des FC Eintracht Northeim führte in der Bezirksliga der B-Juniorinnen kein Weg vorbei. Schon Wochen vor Saisonende ist ihnen der Titel längst sicher. Am Samstag wurde mit 4:0 in Pattensen gewonnen.

