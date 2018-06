Laurina Bock holt mit dem VfL Wolfsburg Deutsche B-Jugend-Meisterschaft

Wolfsburg/Hedemünden. Ein deutscher Meistertitel geht in diesem Jahr auch nach Hedemünden: Die 17-jährige Laurina Bock gewann am Samstag mit den B-Juniorinnen des VfL Wolfsburg erstmals den Titel.

Rund 800 Zuschauer wollen das DFB-Finale zwischen dem VfL und dem 1. FC Köln im fast neuen AOK-Stadion von Wolfsburg, wo auch der aktuelle Deutsche Frauenmeister seine Partien austrägt, sehen. Die Gastgeberinnen, die im Vorfeld die Bundesligagruppe Nord/Nordost vor Turbine Potsdam für dich entschieden hatten, gewannen letztlich 4:1. Der VfL hatte bereits mit 3:0 deutlich in Führung gelegen, und seine Mittelfeldspielerin aus Hedemünden hatte 70 Minuten lang auf dem Feld gestanden.

Die Spielerinnen des VfL erhielten die Meisterschale aus den Händen von U17-Nationaltrainerin Anouschka Bernhard überreicht. „Das war ein tolles Erlebnis. Der DFB hat das in einem würdigen Rahmen aufgezogen. Sogar die Nationalhymne wurde abgespielt“, berichtete Mario Bock, Laurinas Vater. Seit Jahren betreiben er und seine Familie in Sachen Fußball großen zeitlichen Aufwand für das anspruchsvolle Hobby von Laurina. Mit dem Gewinn der Meisterschaft wurden die Mühen nun belohnt.

Laurina Bock hatte bis zur C-Jugend aufgrund ihres Talents bei den männlichen C-Junioren von Hessen Kassel gespielt, wo ihr Vater Trainer war. Mit Beginn der B-Jugend überzeugte sie während eines Probetrainings den VfL Wolfsburg. „Sie wollte aber weiter in Witzenhausen zur Schule gehen, wo sie in zwei Jahren Abi macht“, erzählt ihr Vater. Dennoch war die Familie bestrebt, Laurina diese Chance zu ermöglichen. Und so fanden sich Eltern, Großeltern oder auch Bruder Lukas, der im Gimter Mittelfeld spielt, in den vergangenen beiden Jahren sehr oft auf der Autobahn wieder. Dreimal pro Woche ging es zum Training in Richtung Norden. Hinzu kamen die Spiele. Etwas erleichtert wurde die Sache durch die Tatsache, dass mit der Adelebserin Lara Piebrock eine zweite Spielerin aus Südniedersachsen das VfL-Trikot trägt, sodass sich die Fahrten geteilt werden konnten. Piebrock wurde im Finale gegen Köln eingewechselt.

Da beim weiblichen Nachwuchs nach der B-Jugend schon der Wechsel in eine Frauenmannschaft ansteht, musste Laurina jetzt sehen, wie es weitergehen könnte. Der VfL wollte sie für die kommenden Saison in seiner U23 aufbieten, die die Qualifikation für die eingleisige 2. Bundesliga geschafft hat. „Dafür hätte sie jetzt definitiv nach Wolfsburg ziehen müssen“, berichtet ihr Vater weiter. Da aber die Schulzeit noch längst nicht abgeschlossen ist, geht es nun für sie vermutlich wieder in der Region weiter. Beim Regionalliga-Aufsteiger TSV Jahn Calden dürfte ihre neue sportliche Heimat liegen.