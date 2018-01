ManU mit weißer Weste

Sparkasse&VGH-Cup: Titelverteidiger siegt im Finale gegen Austria Wien / 96 Dritter

+ Auf die Plätze, fertig, los: Nach dem verschossenen Neunmeter von Wiens Mateo Tadic gab es bei den Spielern von Manchester United kein Halten. Die Engländer feierten anschließend ausgiebig ihre Titelverteidigung. 4 Fotos: ats/gsd

Manchester United und das internationale U 19-Turnier in Göttingen: Diese Beziehung ist bereits jetzt eine echte Erfolgsstory. Denn der englische Traditionsklub feierte erst im vergangenen Jahr mit dem Cupsieg im Göttinger Industriedenkmal eine glänzende Premiere. Und weil es in Südniedersachsen so schön war, machte ManU am Sonntagnachmittag mit einem 4:3-Erfolg im Neunmeterschießen (1:1) gleich die Titelverteidigung in der Lokhalle perfekt.