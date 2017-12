Mutig in der Todesgruppe

Sparkasse&VGH-Cup: Eintracht Northeim trifft schon in der Vorrunde auf Göttingen 05

Göttingen. Beim Einzug in die Zwischenrunde ist mit den Northeimer Fußballern immer zu rechnen. Das war in den vergangenen Jahren so, als erst der JFC Roswithastadt, später der JFV Northeim starteten und nun das zweite Mal in Folge Eintracht Northeim am bedeutendsten deutschen U 19-Turnier dabei sein wird. „Die Jungs sollen alles aufsaugen an Erfahrungen, was sie kriegen können“, sagt Northeims Trainer Oliver Gremmes vor der 29. Auflage des Sparkasse&VGH-Cups (4. bis 7. Januar 2018) in der Göttinger Lokhalle.