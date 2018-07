Nachwuchsspieler abgeworben? Schwere Vorwürfe an Göttingen 05

Göttingen. Schwere Vorwürfe hinsichtlich der angeblichen Abwerbungen von Kindern erheben jetzt die drei Göttinger Vereine SVG Göttingen, FC Grone und der SC Hainberg an den I. SC Göttingen 05.

In einem offenen Brief (siehe Hintergrund) an den 1. Vorsitzenden des I. SC Göttingen 05, Thorsten Richter, und an den Vorsitzenden des NFV-Kreises Göttingen/Osterode, Hans-Dieter Dethlefs, beklagen sie, dass die 05er so möglicherweise anderen Vereinen ganze Mannschaften entreißen.

„Wir werden auf diesen Brief schriftlich antworten. Ich werde dazu im Moment nichts sagen“, so die erste Reaktion von Richter. „Ich finde es traurig, einen Brief mit dem gestrigen Datum, der bei uns postalisch noch gar nicht eingegangen sein kann, gleich an die Presse zu geben, charakterlich höchst verwerflich von den Vereinen.“

Auch der angeschriebene Dethlefs äußerte sich gegenüber der HNA: „Ich habe gleich Kontakt aufgenommen mit dem geschäftsführenden Vorstand Gerhard Lüer, mit unserem zweiten Vorsitzenden Thomas Hellmich und unserem Vorsitzenden des Jugendausschusses Dieter Seliger. Ich werde Stefan Wilke und Thomas Hellmich um eine Stellungnahme bitten zu den Vorwürfen, die ausgeräumt werden müssen.“ Es müssten dringend Gespräche mit den drei Vereinen geführt werden, zu denen er, Dethlefs, auch einladen will.

Der in dem Brief auch angesprochene 05-Jugendkoordinator Jan Steiger weist die Vorwürfe zurück. „Da ist sehr, sehr Vieles völlig falsch wiedergegeben. Es wurden zum Beispiel keinem Elternteil Hotelkosten erstattet, im Gegenteil. Die Trainer und Betreuer zahlen ihre Benzin- und Hotelkosten auch aus eigener Tasche.“ Zudem habe er bei der Sichtung der 2008/09-Jahrgänge in Bilshausen definitiv nicht teilgenommen. Stefan Wilke sei organisatorisch eingebunden gewesen, und Thomas Hellmich habe da einen Stützpunkttrainer geehrt. Für ihn seien die Vorwürfe sehr dubios. „Wir können das nicht auf uns sitzen lassen“, betont Steiger. (wg/gsd-nh)