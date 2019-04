Nichts zu holen für Northeims Teams in der Niedersachsenliga

B-Jungen verlieren bei Tabellenführer Hannover 96 II

+ © Ottmar Schirmacher Kein Sieger im Derby der B-Junioren: Die Eintracht mit Tim Beutnagel (rechts) und die SVG Einbeck mit Luke Niemann spielten 1:1. © Ottmar Schirmacher

Northeim – Leer gingen die Nachwuchsteams des FC Eintracht Northeim am Samstag in ihren Fußball-Niedersachsenligen aus. Beide verloren auswärts mit 0:3. Auch Auetal-Altes Amt und Uslar/Solling mussten in der Bezirksliga der A-Junioren Niederlagen hinnehmen.