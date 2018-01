Nieste knöpft Brügge Punkt ab

Göttingen. Am zweiten Tag des Sparkasse&VGH-Cups in der Göttinger Lokhalle gelang der JSG Nieste/Staufenberg die erste echte Überraschung. Der Gruppenligist zeigte in der Partie gegen den FC Brügge eine couragierte Leistung und erkämpfte sich beim 2:2 das erste Remis einer regionalen Mannschaft gegen einen Profiklub.

Schmelz nutzt Abwehrfehler

Die einzige länderübergreifende Spielgemeinschaft im Hessischen Fußballverband erwischte am Freitagnachmittag in der Partie gegen die Belgier einen Start nach Maß. Nach einer Minute und 48 Sekunden zeigte sich Nieste/Staufenbergs Christopher Schmelz hellwach, als er ein Missverständnis zwischen einem Brügge-Verteidiger und Torhüter Brent Gabriel ausnutzte und das Leder zum umjubelten 1:0 ins Tor spitzelte.

Danach rannten die Belgier zwar wütend an, bissen sich an der vielbeinigen Abwehr des Gruppenligisten aber immer wieder die Zähne aus. Es dauerte bis zur zehnten Minute, bis Louis Declerck das 1:1 gelang. Nur knapp 30 Sekunden später rappelte es erneut im JSG-Kasten, als Cyril Ngonge das 1:2 erzielte. Den erwarteten Verlauf nahm die Partie aber nicht mehr. Weil Brügge in der Offensive nicht mehr viel einfiel und weil der Außenseiter mutig nach vorne spielte – mit Erfolg! Denn 36 Sekunden vor der Schlusssirene nahm sich Torhüter Lars Kraetzer ein Herz und zog aus 23 Meter Torentfernung einfach mal ab. Und zur Verwunderung alle schlug das Leder tatsächlich unten links ein – die ausverkaufte Lokhalle mit 2800 Besuchern stand Kopf!

Im Kampf David gegen Goliath hatten andere Außenseiter weniger Erfolg. Die JSG Uslar/Solling, der Kai Haase praktisch in letzter Sekunde beim 1:1 gegen den JFV Eichsfeld einen Punkt rettete, unterlag dem FC Fulham mit 1:6. Die JSG Auetal-Altes Amt kassierte beim 0:6 gegen den FC Fulham bereits nach 54 Sekunden den ersten Gegentreffer, hielt das Ergebnis beim 0:6 aber noch in Grenzen. Genau dies gelang dem FC Gleichen gegen Schalke 04 nicht. Bei ihrer Premiere gaben die Königsblauen mächtig Gas, lagen nach 70 Sekunden bereits mit 2:0 in Führung und ließen auch danach nicht locker. Can, zweimal der spielende Torhüter Mercan, Beckhoff, Ahrend, Kapitän Wiemann, Fleckenstein, Bojellab und zweimal Yilmaz machten beim 10:0 den ersten zweistelligen Sieg des zweiten Turniertages perfekt. Der schwache Kreisligist kam nicht aus der eigenen Hälfte heraus und schoss in 13 Minuten nicht einmal auf das Schalker Tor.

Manchester United feierte dagegen eine relativ entspannte Turnierpremiere. Gegen TuSpo Petershütte gab es für den Titelverteidiger, der im Vergleich zu 2017 mit einer fast komplett veränderten Mannschaft antrat, einen 5:0-Sieg. Wenig später fertigte ManU Gleichen mit 7:0 ab.

05 schlägt Eintracht mit 2:0

In der Nachtsitzung von Donnerstag auf Freitag legte Göttingen 05 in der Flippo-Gruppe den Grundstein zum Weiterkommen. Im Rennen um den vierten Rang, der zur Teilnahme an der Zwischenrunde berechtigt, feierte der Favorit aus der Niedersachsenliga erst einen 12:0-Erfolg über die JSG Weper und gewann dann auch das brisante Duell gegen Eintracht Northeim mit 2:0. Der souveräne Landesliga-Spitzenreiter hatte in der „Todesgruppe“ zuvor den SC Hainberg mit 3:1 besiegt, gegen den Bezirksligisten Weper aber nur 1:1 gespielt.

Für Samstag und Sonntag gibt es nur noch Stehplatzkarten an der Tageskasse. „Vielleicht werden wir auch noch einige Sitzplätze anbieten, aber das werden nur vereinzelte Rückläufer sein“, sagt Lutz Renneberg vom Veranstalter.

Von Ralf Walle