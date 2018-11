Norden entführt zwei Zähler vom FC Eintracht Northeim

U19 und U17 holen jeweils nur ein Unentschieden

+ © Hubert Jelinek Grätsche: Northeims Kapitän Mika Hoberg verliert hier den Ball. Das Spiel der B1-Junioren gegen die Gäste vom JFV Norden endete 3:3. © Hubert Jelinek

Northeim. Beim Doppelspieltag der U19 und U17 des FC Eintracht Northeim gegen den JFV Norden in der Fußball-Niedersachenliga gab es in beiden Duellen keinen Sieger. Die C-Junioren, souveräner Tabellenführer der Bezirksliga, schossen sich mit einem 20:0 gegen Osterode warm für das Pokal-Viertelfinale am nächsten Samstag (16 Uhr) gegen Wolfenbüttel.