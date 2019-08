Northeimer A-Junioren schlagen Göttingen 05 im Pokal mit 5:4 nach Elfmeterschießen

Jugendfußball

+ © HUBERT JELINEK/GSD Gerade noch geklärt: Northeims Louis Malina (rechts) kommt gegen Göttingens Hindolo Conteh (rechts) und Torwart Paul Götze zu spät. Die 05er bereinigen die Situation. © HUBERT JELINEK/GSD

Göttingen – Was für ein harter Kampf! Erst nach Elfmeterschießen haben sich am Mittwochabend die A-Junioren von Eintracht Northeim mit 5:4 (1:1, 0:1) bei Göttingen 05 durchgesetzt. Damit zog die Mannschaft von Trainer Gregor Czosnyka in die dritte Pokal-Runde ein.