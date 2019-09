Northeims A-Junioren schenken ihrem Trainer drei Punkte zur Hochzeit

2:1-Arbeitssieg gegen den TSV Havelse II

+ © Hubert Jelinek Hart erarbeitet war der Heimsieg der Northeimer A-Junioren. Hier Finn-Niklas König (Mitte) im Zweikampf mit Havelses Bryan Yankson. © Hubert Jelinek

Northeim – Einen Samstagnachmittag zum Vergessen haben die B-Junioren des FC Eintracht Northeim hinter sich. Sie verloren beim JFV Calenberger Land mit 0:6 und rutschten damit ans Tabellenende der Fußball-Niedersachsenliga. Die A-Jugend dagegen besiegte Havelse II mit 2:1 und verteidigte den Platz an der Sonne. In der Landesliga der C-Jugendlichen ging das Derby in Northeim an Göttingen 05.