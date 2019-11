Profis von morgen erobern die Schuhwallhalle - Stark besetztes U14-Turnier am 7./8. Dezember in Northeim

Etliche Bundesligaklubs schicken ihre Nachwuchsmannschaften zum Turnier des FC Eintracht

+ © Ottmar Schirmacher Die höchste Niederlage kassierte Gastgeber Eintracht Northeim vergangenes Jahr beim 0:11 gegen Hoffenheim. Die TSG ist diesmal nicht am Start. © Ottmar Schirmacher

Northeim – Obwohl die Handballer mitten in ihrer Saison stecken, dürfen am nächsten Wochenende (7./8. Dezember) die Fußballer die Schuhwallhalle in Beschlag nehmen. Dann richtet der FC Eintracht Northeim die 13. Auflage des KSN+VGH-Junior-Cups für U14-Teams aus - eines der größten Turniere dieser Altersklasse deutschlandweit.