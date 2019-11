Regional-Quartett freut sich auf Manchester United

Juniorenfußball

+ © A.T. da Silva/gsd Die Vorfreude ist riesig: Die 16 Kapitäne der regionalen Vereine waren bei der Auslosung der vier Gruppen beim Sparkasse & VGH Cup dabei und durften die Kugeln ziehen, die sie in die jeweiligen Gruppen setzten. Foto: © A.T. da Silva/gsd

Fast alle 16 regionalen Teams hatten sich beim 31. Sparkasse & VGH Cup für A-Junioren als Gegner in der Vorrundengruppe Manchester United gewünscht. Am Ende konnten sich die bei der Auslosung am Donnerstagabend anwesenden Kapitäne der JFV Eichsfeld Mitte, des SV Rotenberg, des FC Gleichen und des FC Grone darüber freuen, gegen die Engländer spielen zu können.