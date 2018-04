Schützenfest zu Ostern für 05

Göttingen. In einem Nachholspiel der A-Jugend-Niedersachsenliga kam Göttingen 05 zu einem klaren 8:0 gegen Güldenstern Stade. Die Partie wurde von einer Verletzung eines Stader Spielers überschattet, der wegen einer Knieverletzung per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Schwarz-Gelben, die in schwarz-rot spielten, erwischten einen blendenden Start, als Lennart Sieburg nach nicht mal 120 Sekunden zur Führung traf. In der Folge ließ 05 aber zu viel Chancen der Gäste zu, Stade wurde besser. Doch noch vor der Pause erhöhten die Göttinger durch Noah Tacke (35.), erneut Sieburg (40.) und Norick Florschütz (43.) auf 4:0, womit die Messe schon gelesen war.

Duo mit je 13 Treffern

Nach dem Wechsel baute Florschütz sein Torkonto noch um zwei weitere Treffer zum 5:0 (58.) und 6:0 (64.) aus. In der 69. Minute erhöhte Sieburg ebenfalls mit seinem dritten Tor per Schuss unter die Latte auf 7:0, ehe Daniel Frimpong mit einem Schuss ins lange Eck und dem 8:0 den Schlusspunkt setzte.

„Das Team hat sich sehr diszipliniert an die taktischen Vorgaben gehalten“, war 05-Coach Nils Leunig sehr zufrieden. „Situativ sind wir dann ins Angriffs-Pressing gegangen. Insgesamt hat das Team die Vorgaben gut umgesetzt und mit hoher Intensität gespielt.“ Die dreifachen Torschützen Sieburg und Florschütz seien, so Leunig, von ihren Teamgefährten gut in Szene gesetzt worden.

In der Torschützenliste der Niedersachsenliga liegen Lennart Sieburg und Norick Florschütz mit je 13 Treffern jetzt auf dem dritten Platz.

Weiter geht es für die 05er, die auf Rang vier kletterten, aber gegenüber dem Dritten Rehden vier Spiele mehr ausgetragen haben, am kommenden Sonntag in Lohne.

Tore: 1:0 Sieburg (2.), 2:0 Tacke (36.), 3:0 Sieburg (42.), 4:0 Florschütz (44.), 5:0 Florschütz (65.), 6:0 Florschütz (68.), 7:0 Sieburg (76.), 8:0 Frimpong (89.). (haz/gsd-nh)