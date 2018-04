Sieburgs Führung reicht 05ern nicht

Jugendfußball: A-Junioren 1:1 gegen Hildesheim

+ Zieht voll ab: Göttingens A-Junior Daniel Frimpong (am Ball) gegen Hildesheims Batuhan Kavakli. Foto: Jelinek/gsd

Göttingen. Ohne Sieg blieben die beiden Jugend-Mannschaften von Göttingen 05 in den Fußball-Niedersachsenligen am vergangenen Wochenende. Die A-Junioren kamen gegen Hildesheim nicht über ein Unentschieden hinaus, während die B-Jugend nach einem 0:1 in Cloppenburg weiter in höchster Abstiegsgefahr schwebt.