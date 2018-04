4:0-Sieg in Göttingen - Tuspo Gimte überrascht den Spitzenreiter

Göttingen. Mit einem Paukenschlag haben sich die A-Jugendfußballer des TuSpo Gimte aus der langen Winterpause zurückgemeldet. Beim bisherigen Spitzenreiter SVG Göttingen gewannen die abstiegsbedrohten Gimter mit 4:0 (2:0).

„Nach fünf Monaten ohne jegliche Spielpraxis wussten wir überhaupt nicht, wo wir stehen“, meinte Trainer Sven Fritsch. „Was die Jungs dann aber gezeigt haben, war einfach spitze“, freute er sich. Obwohl die Gimter auf vier Stammspieler verzichten mussten, gingen sie voller Selbstvertrauen in die Partie. „Wir haben uns so viele Chancen erspielt, dass wir schon zur Pause 4:0 hätten führen müssen“, berichtet Fritsch.

Nachdem die Gäste bereits in der Anfangsphase einige Möglichkeiten ausgelassen hatten, sorgte Julian Schmand mit einem sehenswerten Treffer für die erlösende Führung. Nach einem Pass aus der Tiefe hatte Emre Akman den Ball auf Schmand weitergeleitet, der aus vollem Lauf abzog (16.). Die übrigen Treffer besorgte Akman selbst, der einen Tag später, am Sonntag, auch bei den Bezirksliga-Männern zu überzeugen wusste. Nachdem er schon im ersten Durchgang das 2:0 besorgt hatte (38.), machte er mit dem schönsten Tor des Tages alles klar. Dabei holte er eine Flanke mit der Brust herunter und traf per Dropkick (55.). Mit dem Schlusspfiff sorgte Akman dann noch für den 4:0-Endstand.

TuSpo Gimte: P. Schmand – Fritsch, Teichmann, Blumenstein, Hosseini – J. Schmand, Raza, Brkic, Stankovic – Akman, Aliaj; Krüger, Ayazi.

Tore: 0:1 J. Schmand (16.), 0:2, 0:3 und 0:4 Akman (38., 55., 90.).