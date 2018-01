Starke Gegner, kleine Ziele

Göttingen. Mit kniffligen Situationen kennen sich die U 19-Fußballer der JSG Weper aus. In der Bezirksliga überwintert der Klub auf dem letzten Tabellenplatz und beim Sparkasse&VGH-Cup (4. bis 7. Januar) hat die JSG die mit Abstand schwierigste Gruppe erwischt. Entsprechend klein fallen auch die intern gesteckten Ziele aus. „Wir wollen es den übrigen Mannschaften so schwer wie möglich machen“, sagt Sven Tappendorf, Vorsitzender der JSG.

Die Hallenspezialisten von Austria Wien, dazu der FC Kopenhagen und der HSV (ein Gruppengegner aus dem vergangenen Jahr) sind noch das geringste Problem für das Team von Trainer Max Prehn. Denn die drei regionalen Konkurrenten haben es in sich. Niedersachsenligist Göttingen 05, dazu der Landesliga-Tabellenführer Eintracht Northeim sind die stärksten Teams aus dem regionalen Starterfeld. Dazu gesellt sich noch der Bezirksligist SC Hainberg. „Was will man zu dieser Gruppe sagen“, stellt sich Tappendorf die Sinnfrage. „Das ist das Stärkste, was das regionale Teilnehmerfeld zu bieten hat.“

Wieder gegen den HSV

Mit der Todesgruppe hatten sich die Weper-Beteiligten bereits kurz nach der Auslosung abgefunden. Gegen Hamburg habe man schön öfter in der Lokhalle gespielt, sagt der bekennende HSV-Fan Tappendorf. Kopenhagen sei ebenso ein super Gegner wie der mehrfache Cup-Sieger aus Wien, die jedes Jahr aufs Neue, so Tappendorf, mit schönem Fußball glänze.

Ein wenig mitspielen will das Bezirksliga-Schlusslicht dann aber auch. Nicht alle aus dem 23 Spieler umfassenden Kader werden in der Lokhalle auflaufen. Kapitän Fabian Kortekaas soll die Offensive um Nicolas Döring und Alexander Nixdorf in Szene setzen. In der Defensive erwartet Maurice Mühle und den Allrounder Loris Strutz viel Arbeit. Damit jeder weiß, was er in der Lokhalle zu tun hat, wird seit Wochen bis zu vier Mal pro Woche trainiert. „Alle ziehen gut mit. Man sieht, dass die Jungs unbedingt wollen“, betont Tappendorf.

Bloß keinen Negativrekord

Im Spiel gegen Hainberg werde sich entscheiden, wer völlig ohne Punkt in dieser Gruppe ausscheiden wird, vermutet Tappendorf. „Wir wollen uns gut präsentieren, Was dann dabei herauskommt, das werden wir sehen“, sagt der JSG-Vorsitzende. Respekt hat der 45 Jahre alte Angestellte im Öffentlichen Dienst aber vor einem Rekord: der höchsten Niederlage. Die JSG Hardegsen kassierte 2014 eine 0:14-Klatsche gegen Hannover 96. Mittlerweile ist aber das 0:15 der JSG Uslar/Solling gegen Mainz 05 die höchste Turnierpleite. „Wir wollen unsere Ergebnisse einstellig halten. Diesen Rekord bei diesem tollen Turnier brauchen wir nun wirklich nicht.“

Von Ralf Walle