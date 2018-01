Startschuss in der Lokhalle

Sparkasse&VGH-Cup: Eintracht Northeim oder 05 – Wer kommt in der Todesgruppe weiter?

+ Budenzauber in der Göttinger Lokhalle: Im vergangenen Jahr gewann der U 19-Nachwuchs von Manchester United das Finale gegen Hannover 96. Die 29. Auflage des bedeutendsten Hallencups für A-Junioren startet am Donnerstag. Foto: Jelinek/gsd

Göttingen. Wer wird beim Sparkasse&VGH-Cup (4. bis 7. Januar) Nachfolger von Cup-Sieger Manchester United? Wer spielt den schönsten Fußball, wer den erfolgreichsten? Wer schnappt sich den Titel „beste regionale Mannschaft“ und welcher regionale Klub erzielt die meisten Tore? Wer muss schon nach der Vorrunde am Samstagabend die Heimreise antreten und wer hat in der Göttinger Lokhalle die lautesten Fans? Fragen, die am Donnerstag ab 17 Uhr beantwortet werden. Denn dann startet mit der Partie zwischen dem Vorjahresfinalisten Hannover 96 und TuSpo Petershütte die 29. Auflage des bedeutendsten U 19-Turniers in Deutschland.