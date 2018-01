19 Tore: Fitz knackt Lokhallen-Rekord

Göttingen. 19 Turniere in der Göttinger Lokhalle, aber so etwas haben die Fußball-Fans beim internationalen Hallenfußballturnier für U 19-Junioren noch nie erlebt. Denn Dominik Fitz, Stürmer des österreichischen Traditionsklubs Austria Wien, knackte den Torrekord. Der 19-Jährige sicherte sich mit 19 Turniertreffern den Torrekord, den Benjamin Petrick von Hannover 96 im Jahr 2014 aufgestellt hatte (18 Treffer).

Den Grundstein zum Rekord hatte Fitz in der Vorrunde gelegt, als er in sechs Spielen 16 Mal traf. Der verwandelten Neunmeter im Neunmeterschießen ging nicht in die Wertung ein. Die persönliche Ehrung mit der Torjägerkanone dürfte den Schmerz aber ein wenig lindern. Zumal Dominik Fitz ein Wiederholungstäter ist: Bereits beim Pokalsieg 2016 sicherte er sich mit 14 Treffern die Torjägerkanone.

Zur fairsten Mannschaft wurde die JSG Nieste/Staufenberg gewählt. Die torreichste regionale Mannschaft wurde Göttingen 05 (29 Tore), die beste regionale Mannschaft der JFV West Göttingen, dessen Spieler Vadim Wiedenmeier zum wertvollsten regionalen Spieler gewählt wurde. Bester Spieler des gesamten Turniers wurde Niels Hahn von Austria Wien. Zum besten Torhüter des Cups wurde Kilian Neufeld von Hannover 96 gewählt. (raw)