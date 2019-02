Vier Tore fehlen der Northeimer Kreisauswahl zum Sieg

Göttingen gewinnt das Sichtungsturnier in Peine

+ © privat Zweiter: (hinten von links) Trainer Frank Stietenroth, Johann von Breitenbuch, Elia Dittrich, Matti Benedix, Joris Fahlbusch, Trainer Michael Schwarze, (vorn) Lean Schoima, Noah Schröder, Joel Rümenap und Juha Müller. © privat

Peine – Nur das schlechtere Torverhältnis hat verhindert, dass der Fußballstützpunkt Northeim beim Sichtungsturnier des Jahrgangs 2007 (D-Junioren) in Peine Erster wurde. Dadurch verpassten die Jungs das Finalturnier in Barsinghausen denkbar knapp. Am Ende hatte der Stützpunkt Göttingen mit zwölf Punkten und einem Torverhältnis von 17:5 (gegenüber 12/13:4) die Nase vorn.