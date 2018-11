Wenzel trifft, Göttingen 05 zuhause ungeschlagen

Göttingen. Die A-Junioren von Göttingen 05 bleiben zuhause eine Macht. Im vierten Heimspiel der Fußball-Niedersachsenliga kam die Mannschaft des Trainergespanns Nils Leunig/Jürgen Bock zum vierten Heimsieg.

Gegen den VfV Hildesheim gab es allerdings „nur“ einen knappen 1:0 (1:0)-Erfolg.

Der Held des Tages war Jannis Wenzel, der in der 32. Minute mit einem Schlenzer in den Torwinkel für die Entscheidung sorgte. Mit zwölf Punkten und 6:1-Toren sind die Schwarz-Gelben die beste Heim-Mannschaft in der Liga.

In der zweiten Halbzeit wurde die Partie zu einer Abwehrschlacht. Die Hildesheimer machten mächtig Druck auf das Göttinger Tor, wobei Torhüter Marcel Jünke mehrfach nicht gerade fair attackiert wurde. Doch die 05er zeigten sich konzentriert bei ihrer Defensivarbeit und hielten das Zu-Null. Leunig und Bock mussten mit dem letzten Aufgebot antreten, weil unter anderem Dähling, Lösekrug, Tacke und Turgay fehlten, zudem drei weitere Akteure nicht spielen konnten. So musste Jannis Wenzels jüngerer Bruder Jonah ran.

„In der ersten Halbzeit waren wir deutlich besser als Hildesheim“, meinte Leunig. „Wir hatten den Gegner im Griff.“ In der zweiten Hälfte habe man aber zumindest „ein paar Akzente“ setzen können. Nach dem Auswärtsspiel in Westercelle am kommenden Samstag haben die 05er, bei denen Daniel Frimpong (Student in München) einsprang und aushalf, dann 2018 noch drei Heimspiele gegen den 1. FC Wunstorf, JFV Rehden und BW Lohne. (haz/gsd-nh)