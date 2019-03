Weser-Schwülme rückt nach und wird Bezirksmeister

Toller Erfolg der JFG in Duderstadt

+ © Foto: Gerd Lampe Platz eins für die JFG: (hinten von links) Trainer Arne Reiser, Lea Sophie Winter, Paula Söhnchen, Jenna Plinke, Charlotte Schäfer, Trainer Heiko Hartung, (vorn) Paris Söhnchen, Nike Hartung und Jessica Henrici. © Foto: Gerd Lampe

Bodenfelde / Duderstadt – In vier Altersklassen haben am Wochenende Nachwuchsfußballer ihre Meister gekürt. In Duderstadt kickten die B- und C-Mädchen, in Bodenfelde die E- und D-Junioren.