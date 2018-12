Zum Auftakt wartet Hannover 96 auf Eintracht Northeim

KSN+VGH Junior-Cup am Wochenende in der Schuhwallhalle

+ © Ottmar Schirmacher Szene aus dem Vorjahr: In der Vorrunde trifft Eintracht Northeim diesmal nicht auf den VfL Wolfsburg. © Ottmar Schirmacher

Northeim. In der Schuhwallhalle, die an Wochenenden im Dezember eigentlich fest in Händen des Northeimer Handball-Clubs ist, gibt es an diesem Samstag und Sonntag Jugendfußball satt. Der FC Eintracht Northeim richtet die zwölfte Auflage des gewohnt hochklassig besetzten KSN+VGH Junior-Cups aus. Dann spielen 14 Teams der Altersklasse U14 um den Sieg.