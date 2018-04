Zwei Pleiten für Nachwuchs von Göttingen 05

Göttingen. Misslungenes Wochenende für die Nachwuchs-Mannschaften von Göttingen 05 in den Fußball-Niedersachsenligen. Die A-Junioren unterlagen bei den Freien Turner Braunschweig mit 2:4. Die B-Jugend verlor gegen den JFV Norden mit 0:4 und ist weiter mit nur zwei Siegen in 18 Spielen als Vorletzter akut abstiegsgefährdet.

A-Junioren

FT Braunschweig - Göttingen 05 4:2 (1:1). „Das war auf alle Fälle eine vermeidbare Niederlage“, sagt 05-Trainer Nils Leunig. Sein Team war in Führung gegangen, hätte auf 2:0 oder sogar 3:0 stellen können. Doch aus dem Nichts fiel das 1:1, so Leunig. Nach der Pause hatte 05 zwei weitere gute Chancen, ehe schnell aufeinanderfolgend das 2:1 und 3:1 folgte. Mit einem „Traumtor“, so der 05-Coach, gelang Dähling aus spitzem Winkel hoch in die lange Ecke das 2:3. Leunig: „Das war ein Strahl! Danach haben wir aufgemacht und noch einen Konter zum 2:4 kassiert.“ Das Ziel, die Top-Drei zu erreichen, werde nun immer schwieriger, zumal auch noch schwere Gegner kommen, zuerst Cloppenburg am nächsten Samstag. Leunig: „Wir sind jetzt im Tabellen-Niemandsland.“ - Tore: 0:1 Frimpong (22.), 1:1 Könnecker (30.), 2:1 Könnecker (64.), 3:1 Nickel (68.), 3:2 Dähling (81.), 4:2 Jammeh (90+2.).

B-Junioren

Göttingen 05 - JFV Norden 0:4 (0:1). Für das U 17-Team von Trainer Arunas Zekas wird die Lage immer bedrohlicher. In den letzten sieben Minuten kassierten die Schwarz-Gelben noch zwei Gegentreffer. Nur 13 Tore in 18 Spielen zeigen auf, woran es in der Mannschaft vor allem hapert: die schwache Offensive. Der Abstieg wird sich für den Vorletzten so nicht vermeiden lassen. - Tore: 0.1 Hinrichs (6.), 0:2 Kosin (64.), 0:3 Carstens (74.), 0:4 Pupkes (77.). (haz/gsd) Foto: zje/nh