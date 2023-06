Stephan Röther sagt bei JSG Nieste/Staufenberg tschüss

25 Jahre Jugendleiter

+ © Manuel Brandenstein Gibt sein Amt ab: Stephan Röther, hier auf dem sanierten Sportplatz in Landwehrhagen. © Manuel Brandenstein

Stephan Röther steht bei der JSG Nieste/Staufenberg vor dem Abschied als langjähriger ehrenamtlicher Mitarbeiter. 25 Jahre lang war er in Staufenberg Jugendleiter der Nachwuchsfußballer.

Landwehrhagen – Stephan Röther scheint sein Ehrenamt bis zum allerletzten Tag auskosten zu wollen. Am Wochenende organisierte er wieder einmal einen Ausflug der Fußballjugend der JSG Nieste/Staufenberg. Doch am Monatsende ist definitiv Schluss für ihn.

Nach 25 Jahren in der Position eines Jugendleiters gibt er sein Amt ab. „Mir hat das immer unheimlich Spaß gemacht“, sagt der 51-Jährige, „aber ich hatte mir die 25 Jahre als Abschluss vorgestellt und habe mittlerweile auch zu Hause mehr Arbeit als zuvor.“ Sein Nachfolger werde Ralf Paulsen.

Stephan Röther ließ nie nach, um den Staufenberger Nachwuchs für den Fußballsport zu begeistern – das war sein Ding. So startete er Turniere im Landwehrhäger Kindergarten und der Grundschule. Er organisierte Kreismeisterschaften und den HNA-Cup. Abseits des Spielfeldes gab es viele Freizeiten, und mit der Fußballschule von Hannover 96 – Röthers Lieblingsverein seit den 90er-Jahren – wurde eine Zusammenarbeit eingegangen. Dadurch kamen beispielsweise Fußball-Legenden wie Ex-Nationalspieler Manfred Kaltz, der als Spieler allerdings für Hamburg auflief, auf den heimischen Sportplatz.

Der JSG Nieste/Staufenberg gelingt es weiterhin, alle Jahrgänge besetzen zu können. Vor allem im Bambinibereich herrsche durch junge engagierte Trainer großer Zulauf. „Wir haben aber – wie andere auch – einige Baustellen“, sagt Röther. Unter anderem werde man wohl bei den B-Junioren eine Spielgemeinschaft mit dem SV Kaufungen eingehen müssen. Insgesamt seien rund 160 Kinder und Jugendliche in der JSG aktiv.

Übrigens: Wenn alle Vereinsfunktionäre so vorsorgen würden wie Röther, hätte kaum ein Klub Probleme: Er hat vier Kinder, und alle drei Söhne treten nicht nur als Spieler gegen den Ball, sie engagieren sich auch als Nachwuchstrainer. Vor einigen Wochen konnte Vater Stephan den größten Erfolg seiner Söhne Nino und Julian mitfeiern, die mit der SG Landwehrhagen/Benterode in die Kreisoberliga aufstiegen. „Es ist einfach schön – nicht nur bei meinen eigenen Söhnen – wenn du auf den Sportplatz gehst und dort viele Spieler siehst, die wir in unserem Nachwuchs ausgebildet haben“, sagt der Polizei-Oberkommissar.

1994 kam er aus Gudensberg zunächst nach Lutterberg und engagierte sich fortan im Sportverein. Intensiver wurde das, nachdem sein Sohn Nino begann, Fußball zu spielen. Röther wurde Trainer, danach Jugendleiter. Doch dabei blieb es für ihn nicht. „In der wildesten Zeit hatte ich sechs Aufgaben gleichzeitig übernommen“, erinnert er sich. Kommissarischer Vorsitzender in Lutterberg, Spartenleiter, Jugendleiter, Gesamtjugendleiter der damaligen JSG Staufenberg, Spielertrainer der Zweiten und Betreuer der Damenmannschaft.

Doch solche Aufgabenfülle kann man nur vorübergehend übernehmen. Seinen Posten als Jugendleiter behielt er jedoch seit 1998 – ab 2013 dann im Verbund mit dem Tuspo Nieste und Stefan Schmidt (der jetzt übrigens ebenfalls aufhört). Doch der Blick von Stephan Röther und der JSG geht nach vorn. Die Spielgemeinschaft hat für beide Jugendleiter Nachfolger gefunden und der Vereinssport wird auch Röther nicht loslassen. Denn er kümmert sich seit einigen Jahren auch um die Dartspieler im TSV Landwehrhagen. Die von ihm gegründete Sparte bespielt im Vereinshaus vier Wurfbahnen. Hier muss der Spielbetrieb für drei Mannschaften organisiert werden. Die Arbeit wird Stephan Röther somit wohl nicht ganz ausgehen. (Manuel Brandenstein)