Junglöwen hoffen gegen Wehen Wiesbaden auf die Wende

Für die fünf heimischen Fußball-Hessenligisten aus Kassel und Baunatal stehen am Wochenende noch einmal wichtige Partien an.

A-Junioren

Im vorletzten Spiel vor der Winterpause erwartet der KSV Hessen Kassel den 1. FC Erlensee (Sonntag, 12.30 Uhr, Kunstrasenplatz Giesewiesen). „Eine gewisse Unbekannte“, sagt Christian Andrecht über den Sechsten. „Wir müssen eine bessere Einstellung als zuletzt zeigen“, fordert der KSV-Trainer. Beim Dritten steht Romeo Asare nach Rotsperre wieder zur Verfügung.

„Wir sind gerade noch im Soll“, sagt Dominik Betz, Trainer des KSV Baunatal, vor dem Gastspiel beim FSV Frankfurt (Sonntag, 12 Uhr). Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz schmolz auf einen Punkt zusammen. „Der FSV ist verwundbar“, zeigt sich Betz vor dem Duell des Zehnten beim Achten optimistisch. Marc Feil (Aufbautraining) und Jonas Schäfer (Leistenprobleme) fehlen weiterhin. Leon Ständer kehrt zurück in den Kader.

B-Junioren

Wochen der Wahrheit, Teil zwei! Nach dem 3:2 in Erlensee will der KSV Hessen im nächsten Duell mit einem Tabellennachbarn nachlegen. Die Junglöwen empfangen am Samstag (15 Uhr, G-Platz) die U 16 des SV Wehen Wiesbaden. Nach dem zweiten Saisonsieg liegt das Team von Trainer Karim Alaa als Vorletzter weiterhin um fünf Punkte hinter dem ersten Nichtabstiegsplatz, hofft aber auf die Wende zum Guten. Bis auf Robin Schmacke (Aufbautraining) sind alle Spieler an Bord. Wehen stellt die zweitschwächste Offensive.

C-Junioren

Als „wichtiges Spiel, um ruhiger in die Winterpause gehen zu können“, bezeichnet Trainer Dirk Bindbeutel das Duell seines KSV Hessen Kassel beim Sechsten JFV Viktoria Fulda (Samstag, 15 Uhr). Der KSV unterlag zuletzt zweimal in Folge und weist nur noch zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone auf. Zurückkehren könnte Justin Gümbel, der zuletzt fehlte. Wieder im Vollbesitz ihrer Kräfte werden neben den Böyükata-Zwillingen wohl auch Fabio Winter, Emil Schmidt und Benedict Liehr sein. Im Kasten hat Bindbeutel die Qual der Wahl zwischen U-14-Torwart Luke Schneider und den wiedergenesenen Phil Ullrich und Hamad Chaudhry.

Es ist das letzte Spiel vor der Winterpause, aber auch bereits das erste der Rückrunde für den KSV Baunatal. Die Nordhessen gastieren als Dritter beim Fünften SG Rosenhöhe Offenbach (Samstag, 14 Uhr). Die SGR verfügt neben Spitzenreiter Rot-Weiss Frankfurt über die beste Offensive. Im Oktober siegte sie gegen den KSV Hessen 9:2. „Sie schalten sehr gut um“, erinnert sich Trainer Tom Samson an das Hinspiel (3:2). „Wir wissen, dass das eine harte Nuss wird.“ Bei den VW-Städtern könnten nach überstandenen Krankheiten Paul Kohlstädt, Luis Flörke, Jakob Meichßner und Fynn Rüttimann zurückkehren.