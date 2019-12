Fußball-Verbandsligisten CSC 03, Sandershausen und Türkgücü haben noch Luft nach oben

Obenauf: Vellmars Jannik Ziegler spielte sich in seinem ersten Jahr beim OSC in den Vordergrund. Hier behauptet er sich gegen Türkgücüs Atakan Özdemir.

Hünfeld ist Wintermeister, Johannesberg Dritter und Flieden Vierter. Auf Rang zwei schob sich überraschend der SC Willingen. Wie steht es um die heimischen Mannschaften?

Für die heimischen Vereine begann die Verbandsliga-Saison dürftig. Durch die Serie von zehn Spielen ohne Niederlage hat sich der OSC Vellmar mittlerweile aber in Lauerstellung gebracht. Der CSC 03, die TSG Sandershausen und der SV Türkgücü haben noch Luft nach oben.

OSC Vellmar (6. Platz)

Rang fünf lautete das Ziel, das sich die Mannschaft vor der Saison setzte. Davon war das Team um Coach Jörg Müller lange Zeit weit entfernt. Erst mit Beginn der Erfolgsserie scheint es, als habe sich die Mannschaft stabilisiert. Sollte der Auftakt in die Restrunde gelingen, ist dem OSC noch einiges zuzutrauen.

Erfolgsserie: Zehn Spiele ohne Niederlage vom 11. bis 21. Spieltag, dabei gab es drei Remis.

Bester Torschütze:Serkan Aytemür mit 21 Treffern

Höchster Sieg:7:1 am 19. Spieltag auf eigenem Platz gegen Ehrenberg

Höchste Niederlage:

0:8 am 1. Spieltag in Flieden

CSC 03 Kassel (7. Platz)

Wie in der vorherigen Saison war auch diesmal der Start schlecht. Nach zwei Niederlagen ohne eigenen Treffer gelang am 3. Spieltag im Derby in Sandershausen in der Nachspielzeit das Tor zum 2:2-Remis und damit zum ersten Punktgewinn. Bei den Ansprüchen, die das Team vor der Saison hatte, ist Rang sieben zu wenig.

Die Erfolgsserie: Sechs Spiele vom 14. bis 20. Spieltag

Bester Torschütze:Maximilian Werner traf neunmal

Höchster Sieg: 5:0 im Derby gegen Türkgücü

Höchste Niederlage: 0:5 zuhause gegen Eichenzell

TSG Sandershausen (11. Platz)

Besser als mit dem 6:1-Sieg in Melsungen konnte die Saison für den Trainer-Rückkehrer Bernd Hüter nicht beginnen. Doch schnell holten die personellen Probleme die Niestetaler ein und es wurde klar: Der Kader ist zu klein. Die Qualität reicht nur bedingt aus. Für die Winterwechselperiode gibt es für die Verantwortlichen einiges zu tun.

+ Bernd HüterTSG Sandershausen © privat/nh

Erfolgsserie: Vier Siege in Folge vom 8. - 11. Spieltag

Durststrecke: Kein Sieg vom 2. bis 7. Spieltag

Beste Torschützen: Christopher Minne, Sascha Hebold und Eyüp-Emre Akman erzielten je fünf Treffer

Höchster Sieg: 6:1 in Melsungen am ersten Spieltag

Höchste Niederlage:

0:6 gegen Weidenhausen

SV Türkgücü (13. Platz)

Ziel des Aufsteigers war es, sich schnell in der Liga zu etablieren, um am Ende nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Aber das dauerte, weil viele Spiele wegen der Unerfahrenheit des Teams verloren gingen. Erst im letzten Drittel der bisherigen Saison fasste das Team langsam Fuß.

+ Enver Maslak SV Türkgücü © privat/nh

Erfolgsserie: Zwei Siege am 16. und 17. Spieltag

Durststrecke: Zu Saisonbeginn fünf Spiele ohne Sieg

Bester Torschütze: Enver Maslak mit fünf Treffern

Der höchste Sieg: 3:1 im Nachholspiel gegen Körle

Die höchste Niederlage: 0:8 in Bad Soden am 5. Spieltag