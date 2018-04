Kasseler Nordstadtderby: SV Türkgücü gewinnt  gegen FC Bosporus 3:2

Alles im Griff: Türkgücüs Abwehrchef Alibrahim Semoski (links) klärt gegen Bosporus-Angreifer Can Yilmaz. Am Ende erzielte der Routinier noch den Siegtreffer für seine Mannschaft.

Kassel. Im spannenden Kasseler Nordstadtderby setzte sich der SV Türkgücü mit 3:2 gegen den FC Bosporus durch. Der Matchwinner war ein Routinier.

Als sich alle scheinbar mit einem Remis im Nordstadtduell der Fußball-Gruppenliga 2 zwischen dem FC Bosporus und Nachbar SV Türkgücü abgefunden hatten, schlug der Routinier zu: Yunus Ulas wurde 22 Meter vor dem Tor von den Beinen geholt, Alibrahim Semoski legte sich den Ball zurecht und zirkelte ihn unhaltbar für FC-Torhüter Emre Balci über die Mauer zum 3:2-Endstand für seinen SVT in den Winkel (90.+2). Damit war die Niederlage der Gastgeber besiegelt, denn der Schiedsrichter pfiff die Partie nicht wieder an. „Es ist nicht das erste Mal, dass mir solch ein Treffer gelungen ist“, schilderte der 36-jährige Abwehrchef des Aufsteigers.

Gleich nach dem Anpfiff ging es richtig rund in der Nordstadt, von Abtasten keine Spur. Bereits in der zweiten Minute fiel die Führung der Gastgeber: Nima Latifiahvaz hatte mit einem Freistoß den Pfosten getroffen, den Abpraller versenkte Usman Mobarak mit dem Kopf zur 1:0-Führung. Die Gäste schüttelten sich kurz und drängten von nun an auf den Ausgleich. Die beste Möglichkeit vergab Emre Bicer, als er nach einem Pfostenabpraller aus vier Metern neben das Gehäuse schoss (10.). In der 23. Minute fiel aber der verdiente Ausgleich: Bicer wurde im Strafraum von den Beinen geholt, Yasin Bingül ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte den Foulelfmeter sicher zum 1:1-Ausgleich. Dies war zugleich der Halbzeitstand.

Nach dem Seitenwechsel setzten die Gäste ein erstes Zeichen, als wiederum Bicer aus 16 Metern verzog. Nach einem Eckball für Bosporus fiel auf der Gegenseite nach einem Konter der Führungstreffer für Türkgücü. Yannik Mahl vollendete nach Vorarbeit von Memduh Eriyilmaz (58.) zum 2:1. Jetzt übernahm Bosporus wieder die Initiative. Vor allem der eingewechselte Parham Nasseri setzte Akzente. Nasseri war es auch, der mit einem Freistoß aus 22 Metern das 2:2 erzielte (71.). Dabei blieb es bis in die spannende Nachspielzeit.

„Eine bittere Niederlage für mein Team. Ein Remis wäre gerecht gewesen“, analysierte Bosporus-Trainer Najeh Braham.

„Meine Mannschaft hat voll überzeugt und unsere Marschroute gut umgesetzt“, sprach SVT-Coach Hüseyin Üstün von einem verdienten Erfolg.