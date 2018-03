Kein Tor im Derby zwischen dem ESV Weiterode und dem ESV Hönebach 

Fußball aktuell Hersfeld-Rotenburg

+ Die Punkte geteilt: Die A-Ligisten SG Gudegrund/Konnefeld (schwarz) und SG Heinebach/Osterbach trennten sich in einem Derby, das von vier Elfmetern geprägt war, 2:2. Foto: Walger

Rotenburg. So gut wie keinen Spielausfall gab es in Waldhessen am heutigen Ostersamstag. Das Derby der Kreisoberliga zwischen dem ESV Weiterode und dem ESV Hönebach war niveauarm und endete 0:0. Die FSG Bebra setzte ihre Erfolgsserie mit dem zehnten Sieg hintereinander fort.